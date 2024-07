Monster High: Skulltimate Secrets - Les poupées se préparent pour Halloween

Les figurines Monster High sont enfin de retour après des années d'absences sur consoles de jeu. Mattel, Inc., en collaboration avec Outright Games, a révélé aujourd'hui la sortie de Monster High™: Skulltimate Secrets sur Nintendo Switch et supports concurrents. Développé par Petoons Studio, Monster High : Skulltimate Secrets sera disponible juste à temps pour Halloween, le 29 octobre 2024. En attendant le premier trailer du jeu, nous vous laissons découvrir quelques images.

Monster High est l'une des licences pour enfants les plus populaires et les plus aimées de tous les temps, mettant en vedette un monde de personnages fantastiques qui embrassent ce qui les rend uniques et rallient les gens partout pour être soi-même, être unique et être un monstre. La ligne Skulltimate Secrets de Monster High est actuellement classée n°4 des poupées et accessoires de mode aux États-Unis (YTD 2024) et était le n°9 en 2023.* Désormais, les halls hantés ouvrent leurs portes aux systèmes de jeu populaires avec Monster High : Skulltimate Secrets, un jeu de plateforme 3D solo au gameplay captivant et effrayant. Des phénomènes étranges se produisent dans l'enceinte de Monster High™, et c'est aux joueurs de mettre fin au chaos qui règne dans les couloirs de leur école.

Les joueurs peuvent devenir les meilleurs amis de Clawdeen Wolf™, Draculaura™, Frankie Stein™ et du reste de l'équipe pour explorer divers endroits, en découvrant les secrets fantastiques des pièces cachées en cours de route. Choisis parmi six types de monstres fantastiques pour créer un personnage unique, en sélectionnant un fabuleux éventail de coiffures effrayantes, de vêtements pour la hantise et d'accessoires d'épouvante pour vivre l'expérience ultime Monster High.