Monster Energy porte plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot Monster

Dans la catégorie Insolite, Les possesseurs de la marque de boisson énergétique Monster Energy ont porté plainte contre The Pokémon Company et Capcom pour l'utilisation du mot "Monster" dans plusieurs de leurs produits (Monster Hunter, Pocket Monster etc.). La marque n'en est pas à son premier coup d'essai puisque les possesseurs de la marque de boisson ont déposé une centaine de plaintes au Japon contre d'autres compagnies utilisant le mot "Monster", justifiant que son utilisation pouvait "semer la confusion chez les consommateurs". Une histoire qui semble tout droit venir du Gorafi, mais qui est pourtant authentique.Heureusement, les autorités locales ont rejetées les différentes plaintes déposées par Monster Energy, mais cela ne semble pas arrêter la compagnie qui continue inlassablement sa croisade au Pays du Soleil Levant.