Monster Crown: Sin Eater - Le Pokémon-Like débarque fin avril sur Nintendo Switch

Après un Pokémon-Like bien rétro sorti en 2021 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Monster Crown est de retour en cette fin avril avec un tout nouveau titre dénommé Monster Crown: Sin Eater. Attendu pour le 30 avril , le titre n'aura malheureusement pas le droit à une traduction française comme pour son grand-frère. Nous vous laissons tout de même apprécier son trailer ci-dessous.

Explorez les environnements magnifiques, texturés et détaillés de The Crown Nation. Avec plus d'un millier de sprites de monstres uniques, créés à la main, et des centaines de couleurs au choix, vous trouverez le monstre idéal ! Une fois vos favoris trouvés, utilisez le croisement ou la fusion de monstres pour atteindre de nouveaux sommets !

L'histoire du jeu vous met dans la peau d'Asur, un jeune fermier qui a toujours rêvé de devenir dresseur de monstres, comme son grand frère. Lorsque sa famille est en danger de mort, il doit agir pour rétablir l'ordre et changer à jamais le destin de The Crown Nation.