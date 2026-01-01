Monster Crown: Sin Eater aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

L’éditeur Red Art Games a récemment annoncé l’arrivée d'une édition physique pour Monster Crown: Sin Eater, un RPG de capture de monstres en 2D au ton particulièrement sombre. Développé par Studio Aurum et porté sur consoles par Red Art Studios, le titre est disponible sur l'eShop depuis le 30 avril dernier. Les éditions physiques Nintendo Switch et PlayStation 5 sont déjà disponibles en précommande sur la boutique officielle de Red Art Games. Chaque édition standard contiendra une copie du jeu ainsi qu’un poster recto-verso. Les livraisons sont attendues pour le 3 septembre 2026.

Dans cette nouvelle aventure, les joueurs incarneront Asur, un jeune fermier rêvant de devenir dompteur de monstres comme son frère Dyeus, considéré comme le plus grand Tamer de la Crown Nation. Mais lorsque sa famille se retrouve en danger, Asur va être entraîné dans un conflit opposant plusieurs factions au mystérieux Lord Taishakuten et à son ordre sacré, au pouvoir depuis plus d’un millénaire.

Monster Crown: Sin Eater promet une aventure particulièrement riche grâce à un scénario à embranchements où les choix du joueur auront un réel impact sur l’histoire et sur le destin du monde. Le titre mise également sur un univers sombre et travaillé, porté par un pixel art détaillé et une direction artistique rétro assumée.

Côté gameplay, le jeu entend pousser très loin le concept de Monster Taming RPG avec plus de 1000 sprites de monstres uniques créés à la main, ainsi qu’un système de crossbreeding permettant de fusionner et croiser les créatures afin d’obtenir de nouvelles variantes inédites. Certains monstres pourront même évoluer ou se transformer selon les objets et éléments utilisés sur eux.

Caractéristiques :