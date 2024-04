monpoké - La marque destinée aux enfants et bébés se lance à l'international

Jusqu’à présent exclusivement disponible en Asie, la marque monpoké destinée aux enfants et bébés s'étend désormais au reste du monde, offrant aux jeunes joueurs et aux bébés une gamme de vêtements mettant à l'honneur différents Pokémon. Nous vous laissons découvrir l'ensemble des infos concernant l'arrivée de la gamme dans le communiqué disponible ci-dessous :

La série On va s'amuser sur l'île Monpoké !

Pour aider les parents à familiariser leurs enfants avec l’univers Pokémon, The Pokémon Company International publie On va s'amuser sur l'île Monpoké, une série de vidéos mettant en scène des Pokémon populaires sous la forme de jolies petites marionnettes. D’ores et déjà disponible sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, cette série invite les plus jeunes à rejoindre leurs nouveaux amis Pokémon sur une île où se déroulent de drôles d’aventures.

Des vêtements et une gamme de soins monpoké signés Bonpoint

Parents et enfants pourront également découvrir monpoké grâce à une collection de prêt-à-porter et une ligne de soins nées de la collaboration entre The Pokémon Company International et la maison française de luxe pour enfants Bonpoint. La collection capsule pour bébés et enfants comprend huit pièces pour les Dresseurs et Dresseuses âgées de 1 mois à 14 ans. On y retrouve notamment un pyjama, un sweat-shirt, une veste en jean, une casquette en jean et un tote-bag. La ligne de soins nourrissants se compose de quatre produits en édition limitée, arborant un Pikachu au design original. La gamme de cosmétiques de Bonpoint propose des produits fabriqués en France, adaptés aux peaux sensibles et à tous les âges.

Mariage parfait entre l’adorable espièglerie de monpoké et le charme sophistiqué de la maison française, ces deux collections sont actuellement en vente dans une sélection de boutiques Bonpoint, sur bonpoint.com, ainsi qu’au corner Bonpoint des Galeries Lafayette Paris Haussmann. Retrouvez plus d’informations sur cette collaboration unique ici.

De nouvelles expériences et produits monpoké sont prévus, afin d’offrir aux jeunes Dresseurs et Dresseuses toujours plus de possibilités d’immersion dans l’univers Pokémon. De nouvelles informations à ce sujet seront bientôt disponibles.