MONOWAVE annoncé sur Nintendo Switch en 2026

Le studio indépendant Studio BBB vient d'annoncer ce jour la sortie d'un jeu puzzle-aventure dénommé MONOWAVE. Attendu sur Nintendo Switch et supports concurrents courant 2026 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

À propos de MONOWAVE

Dans MONOWAVE, embarquez pour une aventure d’exploration façonnée par l’émotion, l’atmosphère et la découverte. Vous incarnez Mono, un Gardien nouveau-né destiné à réunir les Émotions dispersées et à rétablir l’équilibre du monde. Guidez Mono à travers une série d’univers évocateurs, en faisant appel à votre sens de l’observation et à votre conscience émotionnelle pour surmonter les défis environnementaux et vous connecter au monde qui vous entoure. Grâce à un platforming réfléchi, une progression rythmée par des énigmes et des rencontres empreintes d’empathie, découvrez une histoire touchante qui explore la manière complexe mais essentielle dont les différentes émotions se manifestent dans nos vies.

Caractéristiques principales :

Quatre Émotions uniques et leurs pouvoirs :

Joie (sauter vers de nouveaux sommets), Tristesse (se faufiler en se liquéfiant à travers les interstices), Colère (saut mural), Anxiété (éviter les dangers).

Une narration pleine d’émotion :

Explorez un récit poignant sur la complexité et l’humanité des émotions.

Des personnages hauts en couleur :

Interagissez avec des habitants excentriques dont le comportement est influencé par vos pouvoirs.

Quatre mondes uniques :

Traversez des royaumes façonnés par chaque Émotion, des jungles brumeuses aux cavernes enflammées.

Une direction artistique fantaisiste et une bande-son originale :

Une esthétique inspirée du scratch art et une musique exclusive donnent vie à l’univers émotionnel de MONOWAVE.