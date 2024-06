MONOPOLY - Ubisoft annonce une nouvelle version du jeu sur Nintendo Switch

Profitant de l'exposition générée par son événement du Presqu'E3 2024 avec sa conférence Ubisoft Forward, l'éditeur des bretons indépendants Ubisoft vient d'annoncer l'arrivée, en septembre prochain sur Nintendo Switch et toutes les autres plateformes, d'un nouveau jeu MONOPOLY.

En trois dimensions, avec un nouveau look et améliorant son principe (sans non plus réinventer la roue du Monopoly), le jeu proposera la possibilité de jouer jusqu'à six joueurs avec une seule et même manette et d'affronter en ligne d'autres adversaires dans le monde. Vous pourrez même rager et renverser les pions des autres adversaires comme dans la vraie vie ! Que demander de plus ?