Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains annoncé sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

La Force est grande, même sur un plateau de jeu. Ubisoft vient en effet d'annoncer la sortie de Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et supports concurrents pour le 11 juin prochain. Pour le moment nous n'avons qu'un teaser à nous mettre sous la dent, mais de nouvelles informations officielles seront communiquées à partir du 29 avril prochain.

Développé par Behavior Interactive, Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains réinvente le plateau traditionnel du Monopoly pour transporter les joueurs dans la galaxie Star Wars, à travers les destinations iconiques de la saga. La formule classique du Monopoly a été profondément repensée, introduisant des scènes cinématiques captivantes, des espaces thématisés, ainsi que des éléments dynamiques pour rafraîchir l’expérience du début à la fin de la partie. Les joueurs pourront choisir parmi un large éventail de personnages emblématiques de Star Wars, allant des héros Luke Skywalker et la Princesse Leia aux antagonistes Dark Vador ou Dark Maul. Chaque personnage propose des capacités uniques, déterminantes pour la stratégie d’équipe et pouvant influencer chaque lancer de dés.

Avec des modes compétitifs en 2v2 et 3v3, disponibles en ligne et en local, le gameplay traditionnel se transforme en une confrontation stratégique riche en événements, où le travail d’équipe et le choix de combinaison des héros jouent un rôle clé. Le cours de la partie peut basculer à chaque tour, avec des propriétés pouvant changer de mains en un instant, et une Case Départ introduisant des événements dynamiques pour un maximum de rebondissements. Les stratégies d’équipes en constante évolution et les surprises proposées par le jeu encouragent les joueurs à toujours relancer une partie.