Monolith: Requiem of the Ancients dévoile ses biomes dans de nouveaux trailers

Création du studio indépendant C2 Game Studio Monolith: Requiem of the Ancients s'offrira une sortie sur Nintendo Switch et supports concurrents dans le courant de l'année 2024 . En attendant, le studio nous propose dans son dernier blog de voyager à travers les différents biomes du jeu.

Le Désert S'étendant sur une région aride et clairsemée, le désert de Xanios pourrait avoir été le lieu de résidence de la plus ancienne civilisation de Gliese. Sa proximité avec le Monolithe l'imprègne de l'énergie qui en émane. Bien qu'il soit peu peuplé, des groupes nomades de Diokek y ont élu domicile. Cependant, le danger rôde sous la forme d'une activité fréquente des Hiltsiks et de la présence d'araignées géantes agressives... rendant cette région périlleuse à explorer !

La Forêt La Forêt profonde, un royaume entouré d'une aura de mystère, reste isolée et largement inexplorée, voilée par un labyrinthe vertical complexe d'arbres imposants et de feuillages denses. Cette région envahie par la végétation présente un paysage difficile, dont les méandres mettent à l'épreuve même les explorateurs les plus chevronnés. Les légendes parlent d'un bosquet caché où résonnent les murmures d'une sagesse ancienne, gardant ses secrets avec une grandeur naturelle qui attire les explorateurs tout en les mettant en garde contre les risques qu'ils encourent. Pour naviguer dans ces profondeurs, il faudra bien plus que du courage !

Les Montagnes Les pics enneigés de la chaîne de montagnes de Kalios attirent les aventuriers, mais leur beauté masque le danger qu'ils courent. Les températures rigoureuses et les vents violents rendent cette région difficile à explorer. Abritant un petit village diokek et une race unique de Hiltsik adaptée au climat glacial, la région est confrontée à des menaces qui vont bien au-delà des créatures qui l'habitent.