Monark s'offre une démo sur Nintendo Switch

Si 2022 vient à peine de débuter, Nippon Ichi Software et NIS America ont déjà de quoi nous rassasier sur Nintendo Switch. Prochain titre à paraître : le nouveau RPG Monark développé par Furyu. Si nous pourrons profiter du jeu à partir du 25 février , nous pouvons d'ores et déjà découvrir une démo sur l'eShop de la Nintendo Switch. Alors avant de succomber à l'achat, n'hésitez pas à télécharger la démo et à découvrir le dernier trailer du jeu.

Description :

Jusqu'où irez-vous pour sauver ceux que vous aimez ? Pourriez-vous faire face aux menaces qui vous entourent ? Pourriez-vous vous confronter vous-même ?

Une mystérieuse brume mortelle entoure l’Académie Shin Mikado et plonge le monde dans la folie. Pour sauver vos amis, vous entrez dans « l'Autre Monde », une dimension remplie de démons existant au-delà du monde réel. Dans ce royaume énigmatique, vous devez apprendre à maîtriser votre pouvoir de vanité et affronter des bataillons de démons, dont le pouvoir provient de « l'Ego » de leur maître.

Développez votre Ego à travers divers tests psychologiques pour améliorer la puissance de vos « Fiends », et menez vos forces au combat pour lutter contre les sept « Pactbearers » qui corrompent l'académie. Utilisez le pouvoir de votre folie pour gagner en force, mais veillez à ne pas aller trop loin, au risque de vous perdre. Vos camarades étudiants et instructeurs vous prêteront main forte dans votre quête pour résoudre les anomalies présentes sur le campus.

Caractéristiques :

Descente dans la folie : Passez de l'exploration des brumes du monde réel au combat dans l’énigmatique « Autre Monde ». Faites appel à des alliés, combattez des ennemis et percez les mystères qui entourent votre académie. Saurez-vous sauver le monde ou la folie vous détruira-t-elle avant ?

Dans la brume et au-delà : Plongez dans un monde sombre où réalité et perception se heurtent. Les mondes mystérieux que vous explorerez prennent vie dans un style néo-fantastique surréaliste et sombre, avec des personnages au design complexe et des décors évocateurs.

Le pouvoir de l'Ego : Renforcez votre Ego et personnalisez l'apparence et les capacités de vos « Fiends ». Débloquez différents Fiends que vous pourrez commander au combat et utilisez le système tactique libre pour positionner vos unités et anéantir vos ennemis.