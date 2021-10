Mon Amour viendra vous embrasser à mort sur Nintendo Switch

Si vous êtes à la fois en quête de l'être aimé et que vous aimez les risques, Mon Amour est peut-être fait pour vous. Dans ce jeu indépendant à défilement horizontal développé par Onion Games, à qui nous devons déjà moon sorti sur Nintendo Switch le 27 août 2020 , vous devrez tout faire pour... embrasser la princesse, même si cela passe par embrasser tous ses sujets.

Le jeu se joue à un seul bouton et vous demandera, à la manière d'un Flappy Bird de surmonter une série de niveaux en vous maintenant à la bonne hauteur pour ne pas vous écraser ou percuter un obstacle sur le chemin qui vous sépare de la personne à embrasser. Mon Amour sera disponible sur Nintendo Switch via l'eShop dès le 14 octobre prochain .



99 % de chances de mourir immédiatement après avoir lancé le jeu pour la première fois... C'est Mon Amour !



Bienvenue dans un monde rocambolesque aux couleurs pastel, où l'amour prend toutes les formes et toutes les tailles ! Survivez aux épreuves de ce pays pixelisé, et vous pourrez embrasser votre princesse... et ses 64 fidèles sujets !



Un seul bouton suffit pour jouer à ce jeu de "baisers volés" ! Votre prochain bécot sera-t-il le dernier ? Pourquoi s'arrêter maintenant, alors que c'est si bon ! Plus vous embrassez, plus vous vous améliorez... si vous pouvez rester en vie !



L'histoire de Mon Amour : Trois sorcières en mal d'amour ont emmené votre princesse dans le pays cauchemardesque de Babastille, avec les 64 membres de sa fidèle cour royale ! Seul votre baiser peut les sauver d'une mort certaine !



Affrontez de redoutables kaiju, admirez d'énormes méga-moulins à vent et gardez votre sang-froid dans les champs volcaniques ! Vous verrez des dauphins danser, vous arpenterez des manoirs hantés ! Pour sauver toutes les dulcinées, votre amour doit surmonter tous ces obstacles et bien d'autres encore plus terrifiants !



L'amour, ça se partage !



À mesure que vos amis rendront leur dernier souffle dans leur quête de nouvelles lèvres à embrasser, vous recevrez des notifications dans votre royaume indiquant où ils ont trépassé !

Tenez-en compte pour éviter de subir le même sort et ainsi surpasser leurs scores, encore et encore !



L'amour est une chanson du cœur :



Entre deux smacks, détendez vos esgourdes et votre âme avec une bande-son unique de jazz vocal improvisé ! Quoi de mieux que du scat ininterrompu et en perpétuel renouveau pour accompagner votre quête du grand Amour !