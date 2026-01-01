Momento - Les petits moments de la vie se mettent en boîte sur Nintendo Switch

Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat, Nomo Studio et Maximum Entertainment France viennent d'annoncer un partenariat pour la sortie physique de Momento, le jeu qui combine décoration d'intérieur et narration à embranchements. Attendu sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5 dans le courant de l'été 2026 , nous vous laissons découvrir l'aperçu des boîtes ci-dessous, ainsi qu'un trailer de présentation.

Choisissez votre espace – Façonnez votre histoire

﻿Momento permet aux joueurs de décorer des pièces et de choisir des objets chargés de sens, tout en observant comment ces choix se répercutent sur la vie du personnage, de l’enfance à l’âge adulte – un mélange enchanteur de liberté créative et de narration émouvante. Interagissez avec les lumières, les livres, les animaux de compagnie, les meubles et bien plus encore, tout en découvrant des intrigues surprenantes sur l'amour, la perte et la puissance du quotidien.

﻿Lors du Next Fest de février sur Steam, la démo a reçu un accueil extrêmement positif, les joueurs louant son atmosphère chaleureuse, son interactivité subtile et ses touches narratives sincères, dans l'attente de la sortie du jeu complet !

En quelques clics, parcourez un monde tactile où vous pouvez jouer avec la lumière, feuilleter des livres, caresser d'adorables animaux et bien plus encore ! Récupérez des objets et des meubles dans le Mode histoire et réutilisez-les à l'infini dans le Mode créatif. À la fin de l'histoire, vous pourrez repartir de zéro pour découvrir de nouvelles intrigues, de nouvelles fins et explorez d'autres histoires d'amour et de deuil.

Caractéristiques principales de Momento :