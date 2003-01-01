Momento - Le jeu de décoration cozy est disponible en version physique sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Disponible depuis le 30 juin sur l'eShop de la Nintendo Switch, Silver Lining Interactive, Fat Alien Cat, Nomo Studio et Maximum Entertainment France sont ravis d'annoncer que les éditions physiques de Momento sont également disponibles dans les boutiques françaises. Les joueurs peuvent se procurer leur exemplaire tangible du jeu de décoration de pièces rempli d'émotions et acclamé par la critique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Préparez-vous à faire des choix qui marqueront toute une vie

Développé par une petite équipe indépendante passionnée basée à Brisbane, en Australie, Momento pose la question suivante : en quoi les objets que nous conservons façonnent-ils la personne que nous devenons ? Chaque objet que vous choisissez de conserver au fil de votre passage de l’enfance à l’âge adulte a des répercussions dans le temps, modifiant la carrière, l’histoire et le parcours de vie du protagoniste. Après un accueil extrêmement positif lors de sa sortie numérique, les joueurs peuvent désormais se plonger dans ce jeu de décoration chaleureux et original avec l'édition physique sur Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 et PlayStation 5.

Caractéristiques principales de Momento :