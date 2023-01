Molly Medusa: Queen of Spit se dévoile avec deux teasers sur Nintendo Switch

Le développeur Suisse Niklas Hallin, à qui l'on doit Yono and the Celestial Elephants, nous présente ce jour, Molly Medusa: Queen of Spit, un jeu d'aventure en 3D où tout le monde a été transformé en pierre. Réalisé en partenariat avec Burning Planet, nous pouvons découvrir deux teaser du jeu ci-dessous. Attendu pour le printemps 2023 sans plus de précisions pour le moment, nous vous laissons visionner tout cela, et attendons vos avis en commentaire !

Pauvre Molly ! Une apprentie sculptrice maudite en Médusa, une femme aux cheveux de serpent - pétrifiant tout être vivant qu'elle approche. Tous les êtres vivants ! Ennemis et amis, patrons et commerçants, monstres et alliés, même les animaux et les petits insectes, tous se transforment en pierre. La quête de Molly l'entraîne dans une série de temples mystiques, alors qu'elle lutte contre la solitude et l'aliénation. Dans ces temples, la gravité est "locale". La "descente" de Molly est calculée à partir de la surface sur laquelle elle se trouve, ce qui signifie qu'elle peut facilement monter le long des murs ou se mettre à l'envers dans le plafond. Cela permet à la conception du niveau de se tordre sur elle-même, et de s'enrouler dans des labyrinthes qui sont physiquement impossibles. Des ennemis pétrifiés accompagnent les énigmes de la gravité et l'architecture non-euclidienne, dans des chasses au trésor à la M. C. Escher.