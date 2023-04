Molly Medusa: Queen of Spit est enfin disponible sur Nintendo Switch

Une nouvelle aventure qui sent bon le sable chaud est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Molly Medusa: Queen of Spit vous propose de découvrir les péripéties de la jeune Molly en proie à une malédiction l'ayant transformée en méduse à cheveux de serpent. En attendant de découvrir notre test dédié, nous vous laissons visionner ci-dessous le trailer de lancement du jeu.

Pauvre Molly ! Elle est l’apprentie maudite d’un sculpteur, transformée en une méduse à cheveux de serpent – et ainsi, chaque être vivant qu’elle approche se transforme instantanément en une statue de pierre. Toutes les créatures vivantes ! Ennemis et amis, patrons et commerçants, monstres et alliés, même animaux et petits insectes, ils se transforment tous en pierre.

La quête de Molly l’entraîne dans une série de temples mystiques où elle lutte contre la solitude et l’aliénation. Dans ces temples, la gravité est « locale ». Le « fond » de Molly est calculé à partir de la surface sur laquelle elle se trouve, ce qui signifie qu’elle peut facilement marcher sur les murs ou se diriger vers le plafond. Cela permet à la conception du niveau de se tordre sur elle-même et de se frayer un chemin dans des labyrinthes physiquement impossibles. Des ennemis pétrifiés accompagnent les énigmes gravitationnelles et l’architecture non-euclidienne dans les chasses au trésor de MC Escher.