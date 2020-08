Moero Crystal H - Les monster-girls se déchaineront en septembre sur Nintendo Switch

Initialement attendu pour le mois d'août, le Donjon-RPG coquin Moero Crystal H prendra un peu de retard et ne sortira finalement qu' à partir du 17 septembre 2020 sur Nintendo Switch. En attendant de pouvoir poser les mains dessus, nous vous laissons ci-dessous un tout nouveau trailer de présentation.

Incarnez le "pervers chanceux" Zenox alors qu'il se lance dans une mission pour récupérer le soutien-gorge des ténèbres d'un mystérieux voleur qui corrompt des filles monstrueuses dans tout le pays.

Dans cette version "Hyper" améliorée du Donjon-RPG Moero Crystal, rencontrez et recrutez plus de 80 filles monstres, y compris tous les personnages des DLC précédents, dans une présentation HD remasterisée et sous-titrée en anglais pour la première fois !

Libérez les filles monstres des ténèbres qui les affligent et gagnez leur affection grâce au mode "Loving Scratch". Cette fois, le "Double Scratch" peut même être réalisé avec deux filles monstres simultanément !