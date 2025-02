MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED débarquera fin mai en Occident sur Nintendo Switch

Sorti initialement sur PSVita au Japon, MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED s'apprête à envahir l'Occident sur Nintendo Switch ainsi que sur PC. Attendu pour le 22 mai 2025, l'Action-RPG de Bandai Namco se dévoile avec un nouveau trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous. Au menu, refonte graphique, nouvelle interface utilisateur, et surtout de nouveaux méchas !

Dans la peau d’un soldat d’une des trois factions du jeu (Fédération Terrestre, Principauté de Zeon, Archangel), le joueur doit accomplir des missions narratives permettant de revivre des moments emblématiques de la série tels que Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny ou des histoires secondaires comme Mobile Suit Gundam SEED Astray, Mobile Suit Gundam SEED C.E. 73: STARGAZER et plus encore. Avec un large choix de mobile suits (plus de 100 modèles différents), il est possible de personnaliser sa machine de guerre avant de livrer des batailles nerveuses et intenses aux commandes de son mécha.

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED profitera de graphismes améliorés, d’une interface utilisateur adaptée aux plateformes modernes et, pour la toute première fois, d’une localisation en anglais. La version remastérisée reste fidèle au jeu original tout en ajoutant de nouvelles mécaniques de jeu et des fonctionnalités de qualité de vie (personnalisation, sélection des missions, mode de verrouillage des cibles) pour proposer une expérience plus fluide et plus accessible que jamais.