MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED est disponible sur Nintendo Switch

MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED, la version remasterisée du célèbre JDR-action de la PlayStation®Vita, est désormais disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch et PC. Pour fêter cette sortie, Bandai Namco a publié ce jour le trailer de lancement que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Devenez pilote dans le monde de Mobile Suit Gundam SEED, disponible pour la première fois avec une localisation anglaise! Lancez-vous dans des affrontements Gundam palpitants et débordants d'action, accomplissez des missions et modifiez vos Mobile Suits fraîchement acquis!

Combattez dans une époque mouvementée!

Revivez des moments légendaires de Mobile Suit Gundam SEED et Mobile Suit Gundam SEED Destiny avec des cartes et graphismes améliorés. Choisissez votre faction entre les Earth Alliance Forces, ZAFT ou Archangel, et accomplissez des missions aux côtés de pilotes et Mobile Suits tirés des deux séries.

Plus de 100 Mobile Suits!

Tous les Mobile Suits ont été recréés avec des textures et modèles en haute résolution. Débloquez davantage de Mobile Suits et missions issus de la série principale de Mobile Suit Gundam SEED et combattez lors d'évènements supplémentaires tirés de l'univers de Mobile Suit Gundam SEED.

Modifiez vos MS!

Renforcez vos MS et votre armement depuis le menu d'IU remanié. Modifiez-les pour qu'ils correspondent à votre style de jeu et lancez-vous dans des missions pour affronter de redoutables adversaires!

Encore plus d'améliorations système

Le système de sauvegarde a été retravaillé pour faciliter la rejouabilité. De plus, la difficulté a été ajustée pour simplifier les conditions d'obtention des Mobile Suits. Enfin, de nouveaux modes de verrouillage et paramètres manette ont été ajoutés pour permettre un gameplay plus fluide.