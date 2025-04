MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED bande-annonce gameplay Nintendo Switch

Avis aux amateurs de Mechas, Bandai Namco a diffusé une nouvelle bande-annonce de MOBILE SUIT GUNDAM SEED BATTLE DESTINY REMASTERED. Toujours attendu pour le 22 mai 2025 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons la découvrir ci-dessous.

Que les fans se préparent à replonger dans l’univers de SEED ! Avant de se lancer en plein cœur de l’action, ils devront choisir d’incarner un Naturel (un humain né sans modifications génétiques) ou un Coordinateur (un humain génétiquement modifié) et sélectionner unec faction, qui déterminera les Mobile Suits, les missions et l’histoire auxquelles ils pourront accéder. Les joueurs devront également adapter leur stratégie en choisissant une arme primaire et une arme secondaire qu'ils pourront ensuite améliorer en utilisant les points gagnés lors de leurs missions. Par ailleurs, ils pourront alterner entre le combat à longue et à courte portée.

Il sera possible de débloquer plus d’une centaine de Mobile Suits en terminant des missions. En plus des Story Missions, deux autres types de missions sont disponibles :