Mists of Noyah - Un nouvel Action-RPG disponible sur Nintendo Switch

QUByte Interactive et Pyxeralia Studio nous proposent de découvrir ce jour leur dernière création : Mists of Noyah. Le titre se présente comme un Action-RPG avec des éléments de roguelike où vous devrez parcourir les terres de jour pour farmer les matériaux, ce afin d'améliorer vos défenses pour survivre aux assauts nocturnes. Disponible dès à présent au prix de lancement de 8,99€ sur l'eShop de la Nintendo Switch, nous vous laissons visionner son trailer de lancement.

Mists of Noyah est un jeu de survie avec de nombreux éléments RPG. Combattez des factions qui évoluent au fil des jours et des monstres bizarres qui vous terrifieront la nuit ! Renforcez votre base en sauvant des survivants du monde entier.

Vous commencez dans un fort abandonné qui a été attaqué et détruit par la corruption, et vous devrez explorer le monde pour trouver les habitants qui ont réussi à échapper à l'attaque, pour reconstruire le fort et retourner à la guerre !

Pendant la journée, vous devrez collecter des ressources telles que du bois, du fer, de l'or, des minerais spéciaux, des plantes, de la nourriture, et partir à la recherche des habitants perdus de l'ancien fort ! Pendant la nuit, vous devrez construire des tours de défense, vous regrouper avec les habitants retrouvés et vous protéger. À chaque pleine lune, les démons s'attaquent à votre fort et deviennent de plus en plus forts à chaque attaque !