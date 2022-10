Missile Command: Recharged - Le classique d'Atari revient une nouvelle fois avec encore plus de contenu

50 années près sa naissance, Atari est toujours aussi productif ! Dans le cadre de la sortie de ses anciens hits sous l'appellation Recharged, Atari vient de dévoiler le prochain titre à rejoindre le programme, à savoir Missile Command: Recharged. Si le nom vous dit déjà quelque chose, sachez que le jeu est effectivement sorti en 2021. Atari a décidé de l'améliorer dans une nouvelle se calant sur les standards de qualité des autres jeux de la gamme parus entretemps. Nous vous laissons découvrir le travail graphique qui a été réalisé sur cette nouvelle version du jeu sorti initialement en 1980 sur bornes d'Arcade.

Missile Command: Recharged est attendu pour le 1er novembre 2022 sur l'eShop de la Nintendo Switch au prix de 9,99€, ainsi que sur supports concurrents.

Développé par les équipes vétéranes de Recharged, Adamvision Studios et SneakyBox, Missile Command : Recharged reprend le jeu d'arcade classique et l'actualise de manière passionnante et "synth-sationnelle". La nouvelle version du jeu de défense antimissile comprend davantage d'ennemis, 32 nouveaux niveaux de défi et un défi final sous la forme d'un énorme combat de boss. L'esthétique a également été améliorée, avec une refonte visuelle complète et une nouvelle bande-son originale signée par la compositrice primée Megan McDuffee, sans oublier la coopération dans tous les modes de jeu !

Pour répondre à la question brûlante : "Attendez ! Je croyais qu'il y avait déjà un Missile Command : Recharged ?" C'est exact ! Missile Command était le tout premier titre de la série Recharged, qui a démarré en 2021. Après avoir lancé six autres titres Recharged, tous avec plus de contenu et de fonctionnalités que le premier Missile Command : Recharged, Atari a décidé de le revisiter et de le mettre à jour avec tout ce qu'ils ont appris en cours de route. Tirant les leçons des versions suivantes, dont Gravitar : Recharged, Yars : Recharged, et Breakout : Recharged, le nouveau Missile Command d'Atari : Recharged dote le jeu d'un nouveau contenu et d'une toute nouvelle expérience de jeu.

Caractéristiques principales de Missile Command : Recharged comprennent :

Bien équipé pour les descendre : Ne vous contentez pas de viser les missiles, visez les toutes nouvelles améliorations qui vous donneront des outils spéciaux, y compris de puissants missiles, des boucliers et même une explosion spéciale qui fera disparaître l'écran.

Ne vous contentez pas de viser les missiles, visez les toutes nouvelles améliorations qui vous donneront des outils spéciaux, y compris de puissants missiles, des boucliers et même une explosion spéciale qui fera disparaître l'écran. Améliorations déblocables : En mode Arcade, utilisez les points accumulés pour améliorer les attributs défensifs qui vous permettront de rester plus longtemps dans le jeu - si vous les utilisez à bon escient !

En mode Arcade, utilisez les points accumulés pour améliorer les attributs défensifs qui vous permettront de rester plus longtemps dans le jeu - si vous les utilisez à bon escient ! Coopération locale avec un copilote : Faites appel à un ami pour jouer n'importe quel mode en coopération locale et coordonnez vos efforts pour repousser les assauts ennemis.

Faites appel à un ami pour jouer n'importe quel mode en coopération locale et coordonnez vos efforts pour repousser les assauts ennemis. Le roi du classement : Participez aux classements mondiaux et tentez de vous vanter d'être le meilleur commandant de missiles.

Missile Command : Recharged sortira sur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Atari VCS le 1er novembre 2022, au prix de 9,99 $. Les fans qui ont acheté la version originale (2,99 $) conserveront l'accès à cette version et pourront bénéficier d'une remise de 30 % sur la nouvelle version.