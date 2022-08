Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon☆Breath - Le Bullet Hell est disponible sur les Nintendo Switch américaines

Avis aux fans de Miss Kobayashi’s Dragon Maid, le bullet hell Miss Kobayashi’s Dragon Maid: Burst Forth!! Choro-gon☆Breath est enfin disponible sur Nintendo Switch et PS4... aux Etats-Unis. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu. Ce dernier étant traduit en anglais, et si vous souhaitez en faire l'acquisition, sachez qu'il est disponible en version dématérialisée sur l'eShop américain, ainsi qu'en version physique dans toutes les boutiques spécialisées dans l'import de jeux vidéo.

Après avoir reçu un courriel énigmatique, Mlle Kobayashi et ses servantes se rendent chez Takiya pour enquêter. Là, elles sont mystérieusement (et dramatiquement, avouons-le) aspirées dans l'ordinateur. Aidez-les à franchir les étapes en se regroupant et en utilisant leur intelligence pour vaincre l'ordinateur. En utilisant le système d'attaque à trois niveaux, Long Range, Melee et l'unique et mortel Choro-gon Breath (ce sont des dragons, vous comprenez ?), vous allez anéantir l'ennemi ! Combinez le pouvoir des trois avec le système de Tag en utilisant Tohru, Kanna et Elma pour affronter chaque étape avec le soutien de Kobayashi. Il n'y a aucun ennemi qu'ils ne puissent vaincre ! Dans certaines conditions, activez le Raging Spark des dragons pour infliger des dégâts encore plus mortels ! Au fur et à mesure de votre progression, collectez 30 pièces commémoratives uniques de la précieuse vie quotidienne des amis dans de magnifiques illustrations créées spécialement pour le jeu !