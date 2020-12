Nintendo Switch ver. 11.0.0 - N'oubliez pas de mettre à jour vos Joy-Con

Régulièrement, la Nintendo Switch reçoit des mises à jour; la plupart du temps destinées à corriger des bugs et à tenter de contrer ou plutôt de contrarier le piratage de la console. Mais de temps à autre, cela n'empêche pas Nintendo d'apporter quelques améliorations à sa console, comme aujourd'hui avec la mise à jour 11.0.0 (dont on vous dit tout ICI) Si vous l'avez déjà lancée, il y a cependant un point à ne pas oublier et qui n'est pas toujours mentionné par Nintendo : les Joy-Con doivent être mis à jour indépendamment de la mise à jour de la console.

Pour cela, il faut que les Joy-Con soient accrochés à la Switch et se rendre dans les Paramètres de la console, dans le menu Manettes & Capteurs. Il faut ensuite appuyer sur Mise à jour des Manettes et... C'est tout ou presque. Car, évidemment si vous avez plusieurs paires de Joy-Con, il faut recommencer l'opération pour chaque paire.