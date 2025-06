Misc. A Tiny Tale sortira fin juin sur Nintendo Switch

Inspiré de la licence Chibi-Robo!, Tinyware Games vient de donner des nouvelles de son jeu Misc. A Tiny Tale. Se présentant comme un jeu d'aventure/plateformer 3D mettant en scène Buddy et Bagboy, le titre sera finalement disponible à partir du 22 juillet sur Nintendo Switch (compatible Nintendo Switch 2) et PC. Nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Conçu avec amour et empreint du charme de l’ère GameCube et de la nostalgie de Chibi-Robo!, Misc. A Tiny Tale invite les joueurs à partir à l’aventure dans un monde vibrant, post-humain.

Sous ses airs adorables se cache une histoire touchante qui se dévoile au fil des rencontres avec de nouveaux robots.

Entre OVNIs, amours secrets, héros improbables et instruments dansants, vous découvrirez un univers peuplé de personnages attachants aux récits aussi surprenants qu’émouvants.

Et bien sûr, l’ensemble regorge de secrets, de plateformes, de collectibles et de nombreuses quêtes à accomplir !