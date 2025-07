Misc. A Tiny Tale disponible sur Nintendo Switch et est optimisé sur Nintendo Switch 2

Envie d'une dose d'humour et d'émotions pour cet été ? Le jeu d'aventures Misc. A Tiny Tale développé par Tinyware Games est enfin disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch. Bonne nouvelle également pour les possesseurs de Nintendo Switch 2, le jeu a été optimisé pour la nouvelle console hybride. Nous vous laissons découvrir pour l'occasion le trailer de lancement du jeu.

Rencontrez Buddy et Bag Boy - deux petits robots au grand cœur et à la mission encore plus grande : répandre de la joie partout où ils vont ! Après qu'une explosion mystérieuse ait fait pleuvoir des rouages dorés et des déchets du ciel, le duo doit travailler ensemble pour restaurer chaque village et percer le secret derrière l'explosion. Frottez la saleté, collectez les déchets et prêtez main-forte tout en explorant un monde familier sous une perspective minuscule.

Sous la surface se cache une histoire émouvante qui se développe à mesure que vous rencontrez de nouveaux robots. Des OVNIs et des amants secrets aux héros improbables et aux instruments dansants, vous découvrirez un monde rempli de personnages insolites avec des histoires qui méritent d’être écoutées.

Explorez des jardins, des aires de jeux et des zones oubliées dans un mystérieux monde post-humain.

Nettoyez, réparez et apportez une différence significative dans chaque zone que vous visitez.

Interagissez avec des robots attachants faits d'objets du quotidien et aidez-les dans leurs luttes.

Trouvez des rouages dorés, des pièces de monnaie et des trésors cachés dans chaque recoin.

Découvrez une narration émouvante qui mêle humour et émotions sincères.

Être petit n’a jamais été aussi grand.