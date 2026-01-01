Mirth Island - Une aventure rhythmique s'invite sur Nintendo Switch

L’éditeur SOEDESCO et le studio Clay Game Studio ont officiellement dévoilé Mirth Island, un nouveau jeu d’aventure rhythmique et cozy attendu courant 2026 sur Nintendo Switch et supports concurrents.

À propos du jeu

Mirth Island est un jeu d’aventure solo chaleureux mettant en scène un jeune canard nommé Dodo, qui retourne sur son île natale après l’échec de sa carrière d’acteur. À son retour, il découvre que le théâtre adoré des habitants est désormais en ruines. Accompagné de ses amis d’enfance, Vivi et Rita, Dodo décide alors de le reconstruire et réalise peu à peu qu’aider les autres pourrait aussi lui permettre de guérir ses propres blessures.

Dans Mirth Island, les joueurs explorent une île vibrante et surréaliste, remplie d’habitants attachants, de mini-jeux amusants et de quêtes réconfortantes. Faites la rencontre des villageois, aidez-les à résoudre leurs petits soucis du quotidien et redonnez de l’énergie à toute la communauté, une bonne action et un défi rythmique entraînant à la fois.

Caractéristiques principales