Le RPG français de magical girls Mirage: Miracle Quest se dévoile en vidéo

Une nouvelle création française indépendante vient de faire son apparition sur la plateforme Kickstarter. Imaginée par le studio Toe Bean Club, Mirage: Miracle Quest se présente comme une réinterprétation moderne du genre classique des RPG au tour par tour, où la stratégie rencontre l'univers des « magical girls. Annoncé sur Steam, une sortie console est également annoncée, sans plus de précisions pour le moment. Si vous êtes curieux, une démo est d'ores et déjà disponible sur Steam.

Libérez la magical girl qui sommeille en vous, et embarquez dans un formidable périple avec Mirage: Miracle Quest, par le studio indépendant strasbourgeois Toe Bean Club !

Découvrez le continent d’Andafy, véritable hommage aux RPG rétro inspiré des cultures de Madagascar, de France et du Japon!

Incarnez Mirage, une jeune exorciste dont la paisible existence va être bouleversée lorsqu’une mystérieuse créature menace de ravager son village natal et murmure le nom de sa grand-mère dans un dernier soupir...

Mirage se lance alors dans un voyage périlleux où elle rencontrera d’inoubliables alliés qui l’aideront à comprendre son destin et les secrets d’Andafy.

Cette aventure unique renouvelle le combat au tour par tour classique des RPG rétro en y associant des mécaniques de deckbuilding pour customiser votre style de jeu en créant des synergies puissantes et originales !

Affrontez des ennemis redoutables et apaisez des esprits tourmentés en explorant un monde débordant de dangers et de merveilles pour devenir un exorciste accompli !