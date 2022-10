Miraculous: Rise of the Sphinx - Ladybug et Chat Noir débarquent à Paris sur Nintendo Switch

Les fans de la franchise Miraculous vont pouvoir étendre leur plaisir sur consoles de jeu avec la sortie ce jour de Miraculous: Rise of the Sphinx sur Nintendo Switch et supports concurrents. Ladybug et Chat Noir se retrouvent ainsi à Paris pour sauver la ville d'une mystérieuse menace dans un nouveau jeu action-aventure jouable en solo ou en coopération. Pour faire la lumière sur cette aventure, nous vous laissons découvrir le trailer de lancement ci-dessous.

À propos de Miraculous : Rise of the Sphinx : Paris a besoin d'un héros... ou deux ! Le Papillon et ses acolytes ont mis au point un plan pour libérer un sentimonstre géant sur la ville, et seuls les super-héros combattants du crime Ladybug et Chat Noir peuvent intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Plongez dans le monde magique de Miraculous et affrontez les ennemis célèbres de la série, ainsi que de toutes nouvelles menaces. Améliorez vos capacités pour mettre fin aux plans du Papillon et sauver les habitants de Paris une fois de plus ! Caractéristiques principales : Une aventure épique en solo : Incarnez les super-héros adolescents Ladybug et Chat Noir dans une histoire originale inspirée de la série télévisée préférée des fans. Utilisez le yo-yo rapide de Ladybug et le bâton magique polyvalent de Chat Noir pour vous balancer ou vous lancer dans l'action !

Faites équipe avec un ami en mode coopératif : Découvrez le plaisir de combattre avec un ami en mode coopératif local.

Affrontez les méchants classiques : Affrontez Le Papillon, Le Gamer, Papa Garou, Monsieur Pigeon, et même quelques surprises !

Améliorez vos héros : améliorez vos gadgets pour déclencher de nouveaux enchaînements, et retrouvez votre ami et mentor Maître Fu pour apprendre de nouveaux pouvoirs à utiliser au combat.

Explore les rues de Paris : Parcours la ville pour en apprendre plus sur les alter ego de Ladybug et Chat Noir, Marinette et Adrien, et retrouve tes amis pour débloquer des moments spéciaux de l'histoire.

Visitez la boutique Kwami : Découvrez les nombreux trésors de la boutique Kwami et débloquez de nouvelles musiques, des illustrations et bien plus encore.

Source : Nintendo