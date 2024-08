Miraculous: Paris Under Siege se dévoile sur Nintendo Switch

Ladybug et Chat Noir sont de retour sur Nintendo Switch avec l'annonce de Miraculous: Paris Under Siege. Attendu pour le 25 octobre 2024 sur Nintendo Switch et supports concurrents, un partenariat a été signé entre GameMill Entertainment et Maximum Entertainment France pour proposer également le jeu en version physique.

Tout comme le précédent jeu vidéo Miraculous: Rise of the Sphinx, les comédiens de doublage français originaux de la série animée prêteront leur voix aux personnages afin d'offrir aux fans une expérience "Miraculous" immersive et authentique. Sauvez Paris des griffes de Papillombre, contrôlant l'impitoyable Climatika qui a dominé les pouvoirs de l'Égypte ancienne pour s'emparer de la ville ! Affrontez les méchants akumatisés de la série en incarnant les héroïques Ladybug et Chat Noir dans une toute nouvelle histoire originale. Utilisez des capacités uniques, maîtrisez des combos épiques et traversez la ville de Paris avec une grande finesse de parkour, seul ou en coopération locale avec un ami. UNE TOUTE NOUVELLE HISTOIRE ORIGINALE : Explore une nouvelle histoire palpitante alors que Climatika exploite les pouvoirs de l'Égypte ancienne pour tenter de dominer Paris ! Rencontre et combats toutes sortes de méchants akumatisés de la série ! pap

DES HÉROS ÉPIQUES S'UNISSENT : Incarne Ladybug et Chat Noir, chacun avec des compétences et des pouvoirs uniques, et passe de l'un à l'autre en naviguant dans des paysages périlleux et en affrontant des ennemis redoutables.

MAÎTRISE DES ARTS MARTIAUX ACROBATIQUES : Exécute des combos agiles au sol et dans les airs, en exploitant toute la gamme des capacités de Ladybug et de Chat Noir pour vaincre les méchants dans un style de haute volée.

LE POUVOIR DE L'AMITIÉ : Fais appel à te amis héros tels que Rena Rouge, Carapace et d'autres pendant les batailles. Renverse le cours des choses grâce à des attaques coordonnées qui témoignent de la force du travail d'équipe face aux plans implacables de Papillombre.

MÉCHANTS ICONIQUES : Affronte des personnages familiers de la série, chacun posant des défis uniques. Du Bulleur à Lady WiFi en passant par Vérité et Pirkell, tu devras adapter tes tactiques pour contrer leurs pouvoirs et réussir dans ta quête pour sauver Paris.

PARKOUR ACROBATIQUE : Utilise des mouvements de parkour incroyables tels que le balancement, les glissades sur rail et les sauts de mur pour naviguer dans les paysages parisiens avec une finesse stupéfiante. Mélange tes mouvements pour découvrir des secrets cachés et surpasser tes ennemis dans toute la ville.

AMÉLIORE ET PERSONNALISE : Améliore les capacités de tes héros en gagnant de l'expérience pour améliorer tes caractéristiques clés : Vie, Vitesse, Dégâts, Énergie d'assistance et Esquive. Adapte tes capacités à ton style préféré et maximise ton impact dans les batailles.

SAUVE LES QUARTIERS DE PARIS ! Libère Paris un quartier à la fois, en choisissant ton chemin grâce à un gameplay non-linéaire qui encourage l'exploration et la planification stratégique. Rétablis la lumière et l'espoir dans chaque coin de la ville assiégée par l'influence sombre de Papillombre.

AVENTURES EN COOPÉRATION LOCALE : Combats aux côtés d'un ami grâce à la coopération locale à entrée et sortie sans interruption, et vivez l'expérience de sauver Paris ensemble.