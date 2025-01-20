MIO: Memories In Orbit sortie Janvier 2026 Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Focus Entertainment et Douze Dixièmes ont dévoilé à l'occasion du PC Gaming Show la date de sortie de leur metroidvania dénommé MIO: Memories in Orbit. Attendu pour le 20 janvier 2025, la bonne nouvelle s'accompagne d'un nouveau trailer que nous vous laissons visionner ci-dessous. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'une version Nintendo Switch 2 sera également de la partie en plus de la version Nintendo Switch et des supports concurrents.

Un savoir-faire artisanal, au coeur d’un studio français

Développé par Douze Dixièmes, petit studio français remarqué en 2020 pour son premier titre Shady Part of Me, le jeu reflète une philosophie résolument artisanale. L’équipe a conçu MIO avec un soin extrême, en s’appuyant sur un moteur maison développé spécialement pour le projet. Cette liberté technique leur a permis de façonner chaque détail du gameplay, de la direction artistique et de l’atmosphère du jeu.

Douze Dixièmes tient également à jour un blog saisonnier où le studio partage son quotidien, l’évolution de son processus créatif ainsi que des contenus making-of inédits. Suivez leur parcours ici.

Raviver un passé disparu

Ce nouveau trailer dévoile des séquences inédites de gameplay et d’exploration, mettant en lumière l’odyssée fascinante de MIO, qui mêlera récit mystérieux, action exigeante et direction artistique à couper le souffle.

Le 20 janvier, les joueuses et joueurs pourront découvrir la vérité qui se cache derrière l’arrêt de l’Arche, immense vaisseau en ruine dérivant dans l’espace. Autrefois entretenue par des IA nommées Perles, l’Arche est désormais envahie par une végétation sauvage et des machines détraquées. Alors que le vaisseau approche de l’extinction, MIO devra explorer ses profondeurs labyrinthiques, raviver ses souvenirs perdus et lever le voile sur son passé comme sur sa destinée.