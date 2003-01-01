MIO: Memories In Orbit est disponible sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2

Si vous cherchez un metroidvania francophone pour terminer le mois de janvier sereinement, Focus Entertainment et le studio français Douze Dixièmes vous proposent de découvrir dès à présent MIO: Memories in Orbit sur l'eShop de la Nintendo Switch et de la Nintendo Switch 2. Proposés au tarif de 19,99€, nous vous laissons visionner le trailer de lancement ci-dessous.

Raviver un passé oublié

Les joueurs peuvent enfin lever le voile sur les secrets de l’Arche, un gigantesque vaisseau à la dérive dans l’espace. Vous êtes MIO, robot agile doté de capacités extraordinaires. Vous vous réveillez à bord de l'Arche. Cet astronef labyrinthique, dont la mission initiale vous est inconnue, erre à la dérive et ressemble à un champ de ruine, envahi par une végétation sauvage et des machines hors de contrôle. A vous de rassembler les fragments de son passé.

Chaque environnement a été pensé pour plonger les joueurs dans une atmosphère à la fois magnifique et inquiétante, car ici la beauté n’est jamais synonyme de sécurité. A chaque détour se niche un mystère, et chaque découverte cache de nouvelles aptitudes à débloquer. Exploration, dangers et innombrables secrets vous attendent.

Une expérience aussi exigeante que mémorable

MIO: Memories in Orbit n’est pas qu’un voyage somptueux. C’est un défi constant, dont le gameplay mêle plateforme et combats dynamiques, invitant les joueurs à s’adapter en permanence, expérimenter et maîtriser un arsenal évolutif de pouvoirs et de modificateurs. L’Arche regorge de menaces et de créatures redoutables et s’avère le terrain parfait pour créer des affrontements épiques et autres chorégraphies endiablées. Le vaisseau regorge aussi de secrets, et le jeu ne vous tient jamais par la main : curiosité et maîtrise seront vos meilleurs alliés pour révéler de nombreux passages secrets, ressources précieuses et ennemis tapis dans l’ombre.