Minute of Islands, une toute nouvelle aventure attendue sur Nintendo Switch

Le studio Fiszbin, déjà connu pour The Inner World qui est déjà sorti sur Nintendo Switch notamment, vient d'annoncer la date de sortie de son prochain jeu sur la console hybride. Minute of Islands, leur nouveau jeu d'aventures, est attendue sur Nintendo Switch le 18 mars prochain . Ce jeu de puzzle et de plateformes dessiné à la main vous demandera d'incarner Mo et de défendre son île en réparant les machines qui s'y trouvent. L'aventure s'annonce à la fois très poétique et le style graphique semble fonctionner à merveille comme vous pouvez le constater sur la bande-annonce ci-dessous. Nous vous partageons aussi les informations sur le titre données par l'éditeur ici :

À PROPOS DE CE JEU Vous incarnez Mo, une bricoleuse de talent, qui vit avec sa famille sur un archipel bucolique, autrefois habité par une race antique de géants énigmatiques. Leurs machines surréelles, mais vitales, tombant en ruine dans les entrailles des îles mêmes, doivent être gardées en état de marche, sans quoi une menace presque oubliée viendra tout engloutir. Mo a fait le serment de restaurer les moteurs cachés à temps, mais est-ce vraiment ce dont elle a besoin ?





Brandissez le puissant Omni-Switch dans l'univers d'un jeu d'énigmes et de plateformes narratif afin de reprendre le contrôle des machines des géants.

Affrontez la sombre vérité sous la surface des îles, et découvrez une histoire poétique et riche en émotions, racontée par l'actrice Megan Gay.

Explorez un monde fantastique dessiné à la main à travers une multitude d'îles uniques, rencontrez de curieux personnages et de mystérieuses créatures, et décelez les secrets de l'archipel.



