Minit Fun Racer - Le spin-off racing du jeu à succès dont tous les profits vont à des organismes caritatifs est disponible

En 2021, Devolver Digital a sorti Minit Fun Racer, un spin off de Minit qui prend la forme d'un jeu de course et dont tous les profits vont à des organismes caritatifs. Vous serez ravi d'apprendre que ce titre vient de sortir par surprise sur Nintendo Switch.

Minit, le jeu original est lui aussi disponible sur Nintendo Switch. Minit Fun Racer est vendu au prix de 2,99 euros sur l'eShop et a déjà récolté plus de 6 560 dollars pour des organismes caritatifs. N'hésitez pas à lire les informations sur Minit Fun Racer ci-dessous et à visionner la bande-annonce concoctée par Devolver Digital et par Kitty Calis, Jan Willem Nijman, Jukio Kallio et Dominik Johann (les créateurs du jeu).