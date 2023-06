Mineko's Night Market - L'aventure pleine de fantaisie aura le droit à sa version physique sur Nintendo Switch

Annoncé pour le 26 septembre 2023 sur l'eShop de la Nintendo Switch, Mineko's Night Market va avoir le droit à avantage de visibilité suite à un nouveau partenariat entre Merge Games, Humble Games, le studio indépendant Meowza Games et Just For Games. Ledit partenariat permettra de découvrir le jeu d'aventure et de simulation de vie en version physique courant 2023 sur Nintendo Switch et PS5.

À propos de Mineko's Night Market : Mineko's Night Market est un jeu qui rend hommage à la culture japonaise avec une histoire réconfortante qui aborde les thèmes de l'amitié, de la tradition, et surtout des chats. Vous y incarnez Mineko, une jeune fille pleine de curiosité, qui vient d'emménager dans un village en crise situé au pied du Mont Fugu, sur une île d'inspiration japonaise. Les habitants superstitieux vénèrent le dieu du soleil, Nikko. On a longtemps cru que ce n'était qu'un mythe, mais ces derniers temps, il a été aperçu à plusieurs reprises, ce qui ne manque pas de semer la confusion. Découvrez les secrets du village, et aidez-le à retrouver sa gloire d'antan. Vous devrez gérer vos activités quotidiennes, vous acquitter de diverses tâches, accomplir des quêtes insolites et fabriquer des objets uniques pour le marché nocturne qui se tient chaque semaine ! Caractéristiques principales : Découvrez les jeux du marché nocturne comme les défilés à thèmes, les courses de chats et les spectacles.

Résolvez des énigmes, échappez aux agents et introduisez-vous dans les zones interdites grâce à vos déguisements.

Trouvez des ressources puis servez-vous-en pour fabriquer des objets insolites dans des mini-jeux.

Faites la connaissance de plusieurs dizaines de villageois au marché nocturne hebdomadaire, et tentez de vendre tout ce que vous avez trouvé ou fabriqué.

Des heures d'explorations et quatre saisons à découvrir sur la vaste île du Mont Fugu.