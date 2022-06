Minecraft: The Wild Update - l'énorme extension débarque gratuitement sur Nintendo Switch

Le nouveau Minecraft est arrivé, et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette mise à jour conséquente pour le jeu de Mojang est totalement gratuite. Ajoutant ainsi au jeu, déjà gargantuesque, de nouveaux environnements (à savoir l'Abîme et le marais Mangronve), de nouvelles ruines mais aussi et surtout le jeu inter-plateformes, cette mise à jour vient d'être déployée sur Nintendo Switch et nous présente ses nouveautés via une bande-annonce spécialement réalisée pour l'occasion.

Rappelons que Minecraft est disponible depuis le 21 juin 2018 sur Nintendo Switch au prix de 29,99 euros.

Vous pouvez jouer dès aujourd’hui à la dernière mise à jour de Minecraft, elle porte le nom de “Wild Update” ou “Mise à jour Sauvage”. Cette mise à jour introduit de nouveaux lieux, matériaux et blocs tels que le biome de l’Abîme et le marais Mangrove, les cités anciennes, des créatures comme le Warden (initialement prévu pour Minecraft 1.18), la grenouille, le têtard et l’Allay, ainsi que de nouveaux objets que l’on ne peut obtenir que dans ces nouveaux biomes.