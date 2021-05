Minecraft - le DLC du film Dragons de Dreamworks enfin disponible

Dans la liste des nombreux partenariats entre Minecraft et autres licences de jeux vidéo ou cinématographiques, nous allons lorgner ce jour du côté de Dreamworks. Alors que le 3ème film de la licence Dragons est sorti en salles en 2019, clôturant logiquement la saga, nous pouvons dès à présent retrouver les héros du petit village de Beurk dans univers notre bac à sable cubique préféré. D'ores et déjà disponible , nous vous laissons découvrir ci-dessous le contenu de ce nouveau DLC.

Amis des dragons, attrapez votre bouclier le plus brillant et resserrez vos tresses, ceci n’est pas un exercice ! Minecraft s’apprête à décoller vers l’île de Beurk, mais aussi vers toutes les autres de l’archipel Barbare, puisque le DLC du film Dragons de Dreamworks est arrivé ! Pas de temps à perdre, notre monde rempli de blocs doit être prêt pour Harold, Krokmou et tous les autres Vikings et dragons que nous aimons. Le DLC est déjà disponible, alors assurez-vous d’attacher tout ce qui pourrait être cassé d’un coup de queue et de vous débarrasser de toutes les choses inflammables. Est-ce que la lave peut prendre feu ? Ne prenons pas de risque, dehors la lave !

Vous pourrez vous envoler sur le dos de n’importe quel dragon, mais si vous préférez la marche, rien ne vous empêchera d’explorer ce monde à pied.

Lorsque vous aurez besoin d’une pause, Harold vous rejoindra pour des missions et des aventures palpitantes ! Vous pourrez aussi faire équipe avec Stoïck la Brute, Astrid, Rustik et tous les autres pour aider les résidents de Beurk. Et il y a du travail, mieux vaut s’y mettre rapidement ! Quand on est un citoyen de Beurk, il y a toujours quelque chose à faire, mais on le fait en s’amusant !

Les Vikings sont connus pour leur loyauté et leur esprit combatif, mais aussi pour leur générosité. Vous obtiendrez donc un tout nouvel objet gratuit pour le créateur de personnages. Celui-ci, comme le DLC Dragons de Dreamworks, sont disponibles dès maintenant. Préparez-vous à vous envoler !