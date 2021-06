MindSeize s'offre une version physique sur Nintendo Switch

Après une sortie initiale sur l'eShop de la Nintendo Switch en septembre 2020, MindSeize s'apprête à revenir sur la console en version physique. Le contrat entre First Press Games et Kamina Dimension proposera en effet de (re)découvrir le jeu dans une version enrichie de bonus physique dans le courant du 4ème trimestre 2021. Les précommandes ouvriront officiellement le 12 juin à 15h heure française exclusivement sur la boutique en ligne de First Press Games au prix de 39,99€.

Des combats dynamiques et de longues phases d'exploration vous attendent, inspiré par les classiques du Metroidvania. L'enquêteur privé M.C. Fox explore des planètes inexplorées à la recherche d'une dangereuse organisation criminelle appelée The Ascended, qui semble s'emparer de l'esprit de personnes à forte volonté à travers l'univers. La rencontre avec leur dirigeant a laissé M.C gravement blessé, il est maintenant handicapé et l'esprit de sa fille a été volé. Cela ne lui laisse plus qu'un choix : chasser les dirigeants de The Ascended avec l'aide d'une équipe de confiance et d'un corps robotique appelé MAG: le Mind-Action-Gear! Caractéristiques : Action 2D à l'ancienne avec un twist moderne - Action fluide et dynamique avec de superbes graphismes pixels 16bits dessinés à la main, mélangés à de la musique atmosphérique et des effets sonores percutants.

Explorez des planètes mystérieuses - Voyagez vers 4 différentes planètes, découvrez des secrets et combattez leurs dangers. Rappelez vous de faire une pause de temps en temps pour interagir avec l'équipe de votre vaisseau.

Améliorez votre MAG - Achetez et trouvez différents mods, armes et compétences pour apporter de la variété aux capacités de combat de votre MAG. La plupart sont optionnelles et bien cachées !

Plongez dans le monde de MindSeize - Suivez le scénario écrit par des écrivains professionnels, rencontrez de nombreux personnages et découvrez le lore et la flore des planètes à travers des carnets de bord.

