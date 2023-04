Minabo - A Walk Through Life - Vis ma vie de navet avec un tout nouveau trailer axé sur le gameplay

Le développeur DevilishGames et l'éditeur SelectaPlay reviennent en cette fin de semaine nous parler de leur nouveu jeu chill Minabo - A Walk Through Life à paraître la semaine prochaine sur Nintendo Switch et supports concurrents. Au programme, c'est une nouvelle bande-annonce qui nous explique en détail comment jouer à cette simulation. Minabo - A Walk Through Life est attendu pour le 28 avril 2023 sur l'eShop.

Minabo - A walk through life est un jeu de simulation social dans lequel vous avancez sur le chemin de la vie tandis que votre navet grandit et s’épanouit (ou non) dans ses relations sociales.

Votre vie démarre en tant que jeune pousse, le temps passe avec chacun de vos pas et c’est vous qui décidez à tout moment du rythme que vous voulez suivre. Vous apprendrez par l’expérience : entourez-vous des autres navets et interagissez avec eux pour forger votre personnalité. Les forces et faiblesses que vous aurez acquises affecteront vos futures interactions.

Créez votre cercle social en privilégiant les relations qui comptent le plus pour vous et en délaissant celles qui ne vous intéressent pas. Vous pouvez adopter beaucoup de radis en guise d’animaux de compagnie et passer votre vie avec eux, fonder une famille et donner naissance à d’autres petits navets ou vivre à 100 à l’heure et mourir jeune. Il y a mille et une façons de vivre sa vie et aucune n’est parfaite ! Vivez votre vie comme vous l’entendez, tout simplement ! (et assumez les conséquences de vos décisions lorsque vous serez en train de pourrir)

Vivre et entretenir des relations, ce n’est pas facile. C’est pour cela que Minabo - A walk through life comprend des chapeaux à collectionner qui produisent des effets différents une fois portés : tomber amoureux plus facilement, faire en sorte que tout le monde vous haïsse, gagner en élégance ou même changer votre espérance de vie…

Il n’y a pas deux vies qui se ressemblent dans Minabo - A walk through life et, à la fin de chacune d’entre elles, vous obtiendrez un résumé que vous pourrez partager avec vos amis.

Que changeriez-vous dans votre passé ? Qu’est-ce qui serait arrivé si vous ne vous étiez pas mal comporté avec cet ami d’enfance ? Et si vous aviez consacré plus de temps à votre famille ? Minabo - A walk through life vous permettra de le découvrir si vous décidez de retourner dans le passé au lieu de commencer une nouvelle vie.