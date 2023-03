Minabo - A Walk Through Life - Les navets seront de sortie fin avril sur Nintendo Switch

Nouveauté signée SelectaPlay et DevilishGames, Minabo - A Walk Through Life vous propose de découvrir un tout nouveau jeu de simulation sociale mettant en scène des navets. Attendu pour le 28 avril 2023 sur Nintendo Switch et supports concurrents, nous vous laissons découvrir ci-dessous le dernier trailer du jeu accompagné d'un descriptif officiel.

Minabo - A Walk Through Life est un titre indépendant cosy où les joueurs doivent cultiver leur propre navet et découvrir tout son cycle de vie en interagissant avec d'autres navets et l'environnement. Faites-vous des amis, créez une famille et prenez soin de vos animaux de compagnie pour établir des relations dans de courtes parties.

Au fur et à mesure que la vie avance, les joueurs devront prendre des décisions difficiles concernant leurs interactions sociales. Épouseront-ils un navet et auront-ils des enfants, ou préféreront-ils rester célibataires et s'occuper de leurs parents dans leurs derniers jours ? Minabo - A Walk Through Life est une pure (et dure) métaphore de la vie !