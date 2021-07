Mina & Michi - Une aventure rétro colorée à découvrir en solo ou en duo sur Nintendo Switch

Envie d'une nouveauté à petit prix à découvrir en solo ou en duo ? Disponible depuis le 30 juin développé par lightUP et édité par eastasiasoft, Mina & Michi vous propose une aventure rétro et colorée où de nombreuses énigmes vous attendent. Proposé au prix de 3,99€, nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.

Rejoignez Mina et son meilleur ami Michi alors qu'ils parcourent, au fil des saisons, un monde haut en couleurs, tout en résolvant des énigmes et en défiant des méchants. Ensemble, ils perceront des secrets, collecteront des objets magiques et acquerront des compétences spéciales qui leur permettront d'atteindre de fantastiques endroits. Prenez simultanément le contrôle de Mina et Michi ou jouez en mode co-op avec un ami !

Caractéristiques :