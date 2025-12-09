Milano's Odd Job Collection débarquera début décembre sur Nintendo Switch

Pour la première fois en dehors du Japon, aidez Milano à profiter d'un été animé entre petits boulots et vie tranquille à la maison. Sorti initialement en 1999, Milano's Odd Job Collection débarquera officiellement le 9 décembre 2025 sur l'eShop de la Nintendo Switch grâce au travail de Marvelous et de XSEED Games. Annoncé au tarif de 19,99€, nous vous laissons découvrir son trailer dédié ci-dessous.

L'école est finie, mais la maman de Milano, 11 ans, est hospitalisée et Milano doit passer l'été chez son oncle. Mais il y a un petit problème : son oncle est en vacances ! Livrée à elle-même, Milano décide de faire contre mauvaise fortune bon cœur en acceptant toutes sortes de petits boulots en ville. Pour rendre cet été inoubliable, Milano a 40 jours pour se donner à fond : elle va livrer des pizzas, s'occuper de patients malades, traire des vaches volantes, et bien plus encore ! Et qui sait ? Peut-être qu'elle réussira à redécorer la maison de son oncle et à s'amuser pendant qu'elle y est.