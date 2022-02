Mika and the Witch's Mountain se dévoile sur Nintendo Switch

A l'occasion de son premier "Direct", l'éditeur indépendant Chibig a qui l'on doit notamment la sortie de Summer in Mara et Deiland a fait une présentation de divers titres à venir dans les prochains mois sur Nintendo Switch et consoles concurrentes. Parmi les jeux annoncés, nous avons eu le droit à un trailer très plaisant dévoilant Mika and the Witch's Mountain. Attendu dans le courant de l'année 2022 , nous vous laissons découvrir son trailer ci-dessous.

Résumé : L'éditeur indépendant Chibig (Summer in Mara, Deiland : Pocket Planet) a annoncé un tout nouveau jeu dans l'univers Chibig : Mika and the Witch’s Mountain. L'aventure fantastique sur le passage à l'âge adulte arrivera sur Switch, Xbox One, PS4 et PC via Steam plus tard dans l'année. À propos du jeu : Mika est une jeune sorcière en apprentissage. Afin de terminer sa formation, elle doit aider les villageois vivant au pied de la montagne, en leur apportant des colis sur son balai magique. Aidez Mika à gagner ses galons, en parcourant l'île et en obtenant des améliorations à chaque livraison réussie. En cours de route, vous apprendrez à connaître tous les personnages excentriques de la ville. Mais faites attention : voler est une activité dangereuse et les colis peuvent facilement être endommagés pendant le transport ! Prenez votre envol et découvrez un monde ouvert envoûtant, avec des secrets cachés dans chaque recoin. Points clés : Une île paradisiaque à explorer sur votre balai.

Protégez les colis des intempéries durant vos voyages.

Apprenez à connaître les villageois, en découvrant une nouvelle histoire à chaque livraison

Faites l’expérience d’un récit attendrissant sur le passage à la vie adulte.

Un jeu narratif court rempli de secrets à découvrir.