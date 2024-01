Mig Switch - Comment le Linker Russe risque de tuer le marché de l'occasion sur Nintendo Switch

Si vous suivez la scène underground du jeu vidéo et que vous avez possédiez une Nintendo DS il y a plusieurs année, vous avez sans doute déjà vu ou possédé les cartouches R4 ou autres M3, les linkers permettant d'installer des jeux sur carte mémoire pour les lancer sur les consoles comme s'il s'agissait de jeux officiels. Si la Nintendo Switch avait été relativement épargnée si l'on oublie les failles des premiers modèles, et la mise en place de puces qui n'est pas à la portée de tout le monde, l'arrivée du Mig Switch risque de faire énormément de mal, que ce soit côté Nintendo ou côté consommateur, et plus précisément sur le marché de l'occasion.

Fonctionnant comme les linkers des Nintendo DS, la cartouche est indiquée compatible avec tous les modèles de Nintendo Switch, et permet de lancer des jeux Switch au format XCI. Le constructeur proposera en plus de sa carte un accessoire dénommé Mig Dumper qui permettra de dumper vos jeux, à comprendre créer une copie numérique de la cartouche, incluant le Certificat du jeu, l'UID et le n° d'identification de la cartouche.

En simplifiant cette procédure, un problème de taille risque de se retrouver dans les bacs de jeux d'occasion. Si l'accessoire vient à se démocratiser comme se fut le cas pour les linkers de la Nintendo DS, si vous achetez un jeu Nintendo Switch d'occasion et que vous jouez au jeu alors qu'une copie numérique de ce même jeu est actuellement entrain de tourner, les conséquences pourront être désastreuses, avec un bannissement pur et simple de votre compte Nintendo.

Si le problème existe déjà depuis le hack de la Team eXecute, la simplification du processus via le Mig Dumper, couplé à une compatibilité du Mig Switch avec tous les modèles de Nintendo Switch risque bien de rendre le problème majeur si l'accessoire vient à se démocratiser. Espérons que Nintendo anticipe le coup et prévoit des solutions si l'accessoire se démocratise. Si ce n'est pas le cas, acheter un jeu d'occasion dans les mois à venir équivaudra à faire une partie de roulette russe...