Microsoft aurait voulu racheter Nintendo et qualifie la marque "d'atout majeur"

Xbox vient de connaître le plus gros leak de son histoire, nouvelles consoles, nouvelle manette, plan pour le futur et futures générations, rien n'a été épargnée par cette fuite de donnée historique en marge du procès opposant Microsoft à la FTC (Federal Trade Commission) pour le rachat d'Activision Blizzard King. Dans l'un des email datant du 6 août 2020 et adressé à Chris Capossela et à Takeshi Numoto, de la division marketing chez Microsoft, Phil Spencer, l'actuel dirigeant de la branche Xbox, déclare vouloir racheter Nintendo qu'il qualifie comme leur "atout majeur" dans le domaine des jeux. Dans le même mail, Phil Spencer va même jusqu'à déclarer que "le rachat de Nintendo serait un moment important de sa carrière" et que celui-ci constituerait "une bonne chose pour les deux entreprises".

Néanmoins, pour mettre un holà à la folie des grandeurs du dirigeant de Xbox, Nintendo est comme il l'admet lui-même "assis sur un énorme tas de liquidité" et un tel rachat relèverait de l'impossible. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Microsoft tente de racheter Xbox, l'entreprise ayant déjà fait cette offre à Nintendo en amont du lancement de sa propre console, la Xbox à l'aube des années 2000. Si les propos de Phil Spencer sont flatteurs pour Nintendo, nul doute que ce rachat n'arrivera probablement jamais même s'il est effectivement possible que Microsoft y travaille activement. Nous vous mettons un lien vers le Tweet de Tom Warren, le rédacteur en chef du média The Verge, pour que vous puissiez consulter cet email.