Micromania se lance dans la location de consoles de jeu

Si l'on connaissait déjà la location de films / jeux / véhicules et tout autre types de bien, Micromania-Zing vient de lancer pour la première fois un forfait de location de console de jeu. Après avoir choisi votre plateforme et votre forfait d'adhésion, vous bénéficiez d'une console neuve agrémentée de diverses options exclusives aux boutiques Micromania-Zing.

Dans le cas de la location d'une Nintendo Switch, vous avez ainsi accès à différents types de location :

Forfait Starter - 17,49€ / Mois pendant 18 mois - 1er versement de 44,99€

Forfait Plus - 19,99€ / Mois pendant 24 mois - 1er versement de 64,99€

Avantages :

2ème paire de Joy-Con

1 bon d'achat de 35€

Offre de parainage

Garantie Panne (remplacement sous 72h)

Garantie Casse (remplacement sous 72h)

Adhésion "Le Club" (statut Premium permanent)

Si l'idée d'une location de console peut effectivement être intéressante, la formule proposée par Micromania-Zing en l'état à de quoi laisser perplexe. Une durée d'abonnement d'un an et demi minimum, pas d'option de rachat à la fin du contrat, le prix qui revient fatalement plus cher qu'en ayant acheté la console directement). Sans compter que Nintendo et la nomabilité des comptes eShop, on a déjà connu mieux.

En tant que consommateur, je ne pourrai que vous conseiller d'économiser pour acheter la console en une fois. Elle vous appartiendra et vous pourrez en faire ce que vous voulez sans craindre d'éventuels problèmes en cas de dégradations volontaires ou non. Sans compter la possibilité de la revendre en boutique ou à un particulier pour passer à un autre modèle à tout moment.

N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce service de location en commentaire.

Source : Micromania