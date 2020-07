Microids dévoile ses sorties pour la fin d'année 2020

Editeur de plus en plus présent sur Nintendo Switch et supports concurrents, Microids vient de dévoiler ce jour l'ensemble de son catalogue à paraître d'ici la fin de l'année. Nous vous laissons découvrir le tout ci-dessous, accompagné d'un communiqué officiel.

Microids est heureux de dévoiler aujourd’hui la suite de son line up pour le dernier trimestre 2020. Avec ses adaptations en jeux vidéo de licences mondialement connues, Microids souhaite réunir les familles, pour qu’ils puissent vivre ensemble des expériences vidéoludiques inoubliables. Rubiks, Qui Veut Gagner des Millions, Astérix & Obélix ou encore Agatha Christie, tous ces univers intergénérationnels seront à même de fédérer tous les membres de la famille ! Les plus jeunes joueurs pourront quant à eux se projeter dans leur vie d’adulte grâce aux jeux de la toute nouvelle gamme My Universe. Créer sa marque de mode, élever son bébé, devenir professeur des écoles, lancer son restaurant… Aucun rêve n’est inaccessible ! Issue du label Microids Life, cette gamme de simulation de vie s’adresse principalement aux enfants de 8 à 12 ans. Enfin, Microids n’oublie évidemment pas les joueurs les plus chevronnés, avec la sortie de XIII, le remaster du célèbre FPS (First Personal Shooter) connu pour ses graphismes en cel shading, lors de sa sortie en 2003 !

Liste des jeux annoncés sur Nintendo Switch :

Agatha Christie : The ABC Murders - 6 octobre 2020

- Astérix et Obélix XXL Romastered - 22 octobre 2020

- Les Tuniques Bleues : Nord et Sud - 27 octobre 2020

- Qui veut gagner des millions - 29 octobre 2020

- Entraînement Cérébral du Professeur Rubik - 12 novembre 2020

- My Universe : Maitresse d'école - 15 octobre 2020

- My Universe : Fashion Boutique - 27 octobre 2020

- My Universe : Cooking Star Restaurant - 10 novembre 2020

- My Universe : My Baby - 26 novembre 2020

- My Universe : Pet Clinic Cats & Dogs - décembre 2020

Source : Microids