Microids annonce travailler sur un jeu Tintin

Après avoir édité Blacksad : Under the Skin fin 2019, Microids reste dans le monde de la BD pour célébrer sa 35ème année d'existence. Le studio vient en effet de confirmer qu'un partenariat a été trouvé avec Moulinsart pour la création et la diffusion d'un jeu vidéo se basant sur les albums cultes "Les Aventures de Tintin" à destination du PC mais aussi des consoles.

Ce jeu d’aventure-action entraînera le joueur dans un tourbillon de péripéties inoubliables et de suspense, aux côtés de nos héros Tintin et Milou. D’autres personnages iconiques de la série seront évidemment de la partie, comme l’inénarrable capitaine Haddock, amateur de whisky serré et d’insultes sophistiquées, le professeur Tournesol, au génie assourdissant ou les Dupond et Dupont, fins limiers de leur état.

Si l'idée de retrouver Tintin dans un jeu vidéo n'est pas déplaisante, il ne reste plus qu'à voir quelle apparence arborera le reporter belge. Un look 3D comme pour Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne, ou un style 2D plus rétro comme on a connu avec Tintin au Tibet sur Super Nintendo qui a marqué plus d'un joueur à l'époque ?

Source : Microids