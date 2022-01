Microids et ViacomCBS signent un partenariat pour 3 nouveaux jeux Garfield

Si il y a une chose à retenir concernant l'éditeur Microids ces derniers mois, c'est qu'il semble avoir une passion dévorante pour la transposition en jeux vidéo des personnages de BD. Après Les Schtroumpfs, Astérix & Obélix, et le Marsupilami pour ne citer qu'eux, l'éditeur Français vient de signer un nouveau partenariat d'édition avec ViacomCBS Consumer Products qui permettra de voire naître 3 nouveaux jeux tirés de la licence Garfield, le chat roux pantouflard et amateur de lasagnes. Si nous n'avons encore aucune idée de ce à quoi ressembleront ces titres, Microids assure que les jeux exploreront des genres variés et qu'ils sortiront au cours des prochaines années.

"La signature de cet accord avec ViacomCBS Consumer Products nous ravit ! Garfield constitue une licence renommée et familiale qui s’intègre parfaitement à notre catalogue axé sur des franchises reconnues et grand public. Suite à nos précédentes collaborations fructueuses sur des jeux comme Garfield : Wild Ride et Garfield Kart Furious Racing, nous sommes fiers de nous voir accorder à nouveau la confiance de ViacomCBS Consumer Products sur ces trois nouveaux jeux."

Alain Milly - Directeur éditorial chez Microids.

En attendant de voir ce à quoi ressembleront les prochains jeux Garfield de Microids, nous vous laissons un trailer du dernier jeu en date de Microids : Garfield Kart Furious Racing sorti sur Nintendo Switch et consoles concurrentes.