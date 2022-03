Microids signe un partenariat pour adapter en jeu vidéo plusieurs romans de Bernard Werber

Après l'adaptation du Best Seller Les Fourmis en 2000, Microids vient de signer un nouvel accord d'adaptation en jeux vidéo de plusieurs romans de l'écrivain Bernard Werber. Les Fourmis ayant été bien accueilli lors de sa sortie initiale, nous attendons de découvrir quels seront les titres qui auront le droit à leur version vidéoludique, leur plateforme de sortie, et bien sûr l'équipe de développeur qui sera derrière les différents projets.

Durant ces nombreuses années après l’adaptation des Fourmis, nous avons gardé contact avec Bernard et c’est un véritable bonheur de le retrouver professionnellement aujourd’hui. Cette nouvelle collaboration nous permet d’appuyer la ligne éditoriale de Microids, qui souhaite mettre en avant des créateurs et des auteurs talentueux. Nous avons à cœur de proposer une expérience fidèle à l’œuvre de Bernard. L’aventure ne fait que commencer et nous avons hâte d’en dévoiler davantage

Elliot Grassiano - COO et DGA de Microids