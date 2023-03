Ghost Song - Le metroidvania atmosphérique aura le droit à sa version physique cet été sur Nintendo Switch

Malheureusement passé un peu inaperçu lors de sa sortie sur l'eShop le 3 novembre dernier, Ghost Song compte bien profiter de 2023 pour refaire parler de lui. Un partenariat a en effet été signé entre Humble Games, le développeur indépendant Old Moon et le distributeur Just For Games pour proposer le metroidvania en version physique sur Nintendo Switch et consoles Playstation le 28 juillet 2023 .

À propos de Ghost Song : Vous n'êtes pas seule. Sur une lune désolée appelée Lorian, une nécro-armure se réveille d'un long sommeil. Elle est parée au combat, mais sa mémoire est vide, et elle ignore quel est son but. Il semble y avoir quelque chose de nouveau en elle... Allez chercher des réponses sous la surface dans Ghost Song, un jeu d'aventure en 2D plein d'introspection, de mystères anciens et de terreurs cosmiques. Explorez de vastes cavernes éclairées uniquement par leur flore bioluminescente, affrontez des créatures redoutables et déroutantes, et débloquez des capacités pour découvrir tous les secrets de ce monde inconnu. Aventurez-vous dans les profondeurs ténébreuses pour découvrir la vérité... ou vous en souvenir. Caractéristiques principales : Découvrez ce qui se cache sous la surface: Explorez les tunnels étranges, les laboratoires abandonnés et les nombreux passages secrets d'un vaste monde à l'histoire fascinante dans ce magnifique Metroidvania en 2D.

Gagnez en puissance: Obtenez des armes puissantes et des capacités uniques qui vous permettront d'accéder à de nouvelles strates de la lune ainsi qu'à des zones secrètes optionnelles.

Affrontez de redoutables adversaires: Battez-vous contre les créatures fongiques et les carcasses métalliques de Lorian en faisant preuve de réactivité et de précision. Gagnez en puissance et personnalisez votre armure et votre arme avec toutes sortes de modules.

Tirez et frappez: Apprenez à maîtriser le rythme mortel du combat en nécro-armure. Mitraillez vos ennemis et faites chauffer votre arme pour rendre vos attaques au corps à corps plus puissantes.

Vous n'êtes pas seule: Vous n'êtes pas la seule entité prisonnière de cet endroit inconnu. Faites la connaissance de personnages doublés et découvrez leurs récits de survie, courage, abandon et rédemption.

L'édition physique comprend : Carte du monde/affiche. Code de téléchargement de la bande sonore numérique de Bandcamp.